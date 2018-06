Boom di presenze alla Street Food Parade al Parco della Magana

Si è appena concluso il weekend di festa a Cassano Magnago ed è già momento di bilanci per una delle più longeve manifestazioni legate al cibo di strada nella provincia di Varese.

Per tre giornate migliaia di visitatori al Parco della Magana hanno potuto passare ore di svago e divertimento tra ottimo street food preparato a regola d’arte dagli autentici chef su ruote da tutta Italia, e numerose attività volte all’intrattenimento. Tra queste meritano una menzione speciale l’evento“Ti Porto A Vedere Le Stelle”, l’osservazione del cielo tramite appositi telescopi in collaborazione con il gruppo Astronomi “Amici dell’Astronomia Ercole Dembowski”, l’innovativo BUBBLE FOOTBALL, partite di calcetto con apposite sfere gonfiabili per ogni giocatore realizzate insieme alla squadra di rugby dei Rosafanti, il grande Big Nic per tutti gli amanti degli spuntini distesi sull’erba e l’immancabile Silent Disco che ha fatto ballare centinaia di persone di tutte le età fino a tardi, nel rispetto della quiete pubblica. Tantissime novità dunque per una manifestazione che arrivata alla sua terza edizione sembra non voler mai smettere di stupire.

La STREET FOOD PARADE infatti è nata proprio al Parco della Magana tre anni fa e gli organizzatori dell’Associazione Culturale LE OFFICINE ci hanno raccontato il percorso di crescita questo evento.

“Questa terza edizione è un nuovo traguardo raggiunto grazie al costante lavoro di un team di giovani molto affiatato, oltre che alla voglia di sorprendere e valorizzare il nostro territorio con progetti sempre nuovi e volti a un pubblico di tutte le età. Realizzare la Street Food Parade richiede mesi di progettazione, ma abbiamo la fortuna oltre che il privilegio di poter lavorare a stretto contatto con l’amministrazione comunale che ci supporta da sempre, oltre che con altre importanti realtà di casa nostra come i Rosafanti Rugby e gli Amici dell’Astronomia Ercole Dembowski. Il grande risultato raggiunto ogni anno si conta non solo in termini di affluenze ma anche di nuove sinergie che accrescono una rete sempre più grande fatta di persone, associazioni e giovani imprese del territorio.”

L’estate di eventi delle Officine è appena cominciata, dal 28 Giugno al 1 Luglio infatti porteranno la Street Food Parade anche nella vicina Busto Arsizio al Museo del Tessile, luogo già “battezzato” nel 2017 con un incredibile riscontro positivo di pubblico. I presupposti per una nuova grande edizione ci sono già tutti.