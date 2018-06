Bordignon cerca il podio ai Giochi del Mediterraneo

Torna sulle pedane internazionali Giorgia Bordignon, l’atleta di Arsago Seprio che è ormai da qualche anno una delle stelle della nazionale azzurra di sollevamento pesi.

La 31enne delle Fiamme Azzurre, che si allena e vive da anni in Puglia, è pronta a partecipare ai Giochi del Mediterraneo insieme ad altri undici rappresentanti dell’Italia selezionati dal direttore tecnico Sebastiano Corbu.

Bordignon gareggerà nella categoria dei 69 Kg e ha buone speranze di andare sul podio, anche perché la varesotta – già sesta alle Olimpiadi di Rio 2016 – arriva all’appuntamento di Tarragona con alle spalle l’argento agli europei dei fine marzo (con oro nello strappo).

Giorgia gareggerà nel pomeriggio di martedì 26 giugno sulla pedana del Pabellòn de Costantì e affronterà tra le altre anche la giovane Milena Gianelli, seconda italiana iscritta tra i 69 Kg. In palio ci sono due distinte medaglie, una per lo strappo e una per lo slancio; non c’è invece il podio per la classifica che somma le due parti dell’esercizio.