Borgnolo e Urso i migliori nella “Quatar pass par Arcisà”

Va al giovane Matteo Borgnolo la tappa numero 13 del Piede d’Oro 2018, la 33a edizione della “Quatar pass par Arcisà” disputatasi nella mattinata di domenica 24 con partenza e arrivo al Parco Lagozza di Arcisate.

Il portacolori della Pro Sesto Atletica ha così bissato il successo ottenuto ad Azzate nel G.P. della Valbossa di inizio stagione. Netto il successo di Borgnolo che ha chiuso in 34’59”, distanziando di oltre un minuto e mezzo Paolo Proserpio (Valetudo), bravo a superare la concorrenza di Rachid Argoub (Whirlpool) nel finale di gara. Subito giù dal podio maschile, nell’ordine, Fernando Coltro (Valbossa) e Daniele Ravelli (Arcisate). Top ten completata nell’ordine da De Paoli, Ahouate, Oliverio, Caruso e Rossi.

In campo femminile successo invece per Rosanna Urso, anch’essa alla seconda affermazione nel Piede d’Oro 2018 (la prima a Cassano Magnago). Urso, della Athlon Runners, ha tagliato il traguardo in 42’39” (28a assoluta) precedendo di quasi 2′ Elena Soffia (Cassano M.) e di quasi 4′ Sofia Barbetta (Valbossa). Quarto e quinto posto invece per Chiara Naso (AttivaSalute) e Cristina Grassi (Raw Vegan).

La gara organizzata dall’Atletica Miotti Arcisate ha chiuso il mese di giugno per il Piede d’Oro che ora si appresta a vivere un trittico infuocato a luglio prima di osservare una lunga pausa estiva. La prima delle tre prove sarà la “Samaraa da cursa”: appuntamento dalle 9,30 di domenica 1 luglio a Samarate. Poi si correrà a Golasecca e Tradate.