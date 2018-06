Bozzolo e Torba da scoprire al calar della sera

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 24 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 180 appuntamenti – visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo, spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all’aperto, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi – che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Proseguono gli eventi nei Beni di Varese e Como in occasione del Solstizio d’Estate: al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), venerdì 22 giugno andrà in scena la “Cena del Solstizio d’estate”, con cucina a base di prodotti a chilometro zero e il racconto delle mense antiche e dell’evoluzione nei secoli delle abitudini alimentari. Dopo una visita guidata al tramonto, alle 20.30 sarà servita la cena, in cui l’accurata scelta del menu e dei prodotti del territorio che lo compongono nasce dalla collaborazione con il ristorante “La Cucina del Sole” e la Condotta di Varese di Slow Food. Menu: Tortino ai cipollotti⬥ Frittata alle erbe⬥ Misticanza con formaggio di capra⬥ Risotto alle erbe aromatiche⬥ Lonza di maiale al forno con ginepro ed erbe aromatiche⬥ Peperonata, patate arrosto e cipolle⬥ Torta all’antica con pecorino e nocciole⬥ Pane rustico di segale e grano tenero del territorio insubre⬥ Vini di Morazzone. La visita guidata e la cena sono su prenotazione fino a esaurimento posti: faitorba@fondoambiente.it – 0331 820301.

A Villa del Balbianello a Tremezzina (CO) sono attese cinque serate all’insegna di “Sete di cultura e peccati di gola”, uno degli eventi ormai cult dell’estate lariana. Venerdì 22 giugno i visitatori, oltre a gustare un raffinato aperitivo con finger food e un primo piatto caldo, potranno ascoltare dell’ottima musica nel giardino affacciato sul lago. Si potranno inoltre effettuare visite alla Villa e ammirare le stanze che raccolgono cimeli di viaggio, arredi e preziose collezioni di arte. L’accesso avviene solo via lago con taxi boat partendo dal Lido di Lenno. La prenotazione è obbligatoria: tel. 034456110 – locationbalbianello@fondoambiente.it

A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, la vita familiare e pubblica del secolo dei Lumi sarà protagonista della serata di sabato 23 giugno, con “Costumi e mode del Settecento”: come si imbandiva la tavola? Che biancheria si usava? Quali rimedi contro i malanni? Questi e molti altri quesiti per un divertente percorso tra il serio e il faceto. La visita guidata e la cena sono su prenotazione fino a esaurimenti posti: faibozzolo@fondoambiente.it; tel. 0332 624136.

Info e prezzi:

*Villa del Balbianello:

Venerdì 22 giugno, dalle ore 18.30 alle 21.30.

Ingresso: Intero € 40; Ridotto (4-14 anni) € 5; Iscritti FAI e Residenti Comune di Tremezzina € 35.

Prenotazione obbligatoria con dati della carta di credito e numero di cellulare come garanzia allo 0344.56110 oppure locationbalbianello@fondoambiente.it

*Monastero di Torba:

Venerdì 22 giugno, dalle ore 19 alle 23. Visita guidata alle 19.15. Cena alle 20.30.

Ingresso + visita guidata: Intero € 10; Ridotto (4-14 anni) € 5; Iscritti FAI e Residenti Comune di Gornate Olona € 4; Biglietto famiglia € 25.

Ingresso + visita guidata + cena: Intero € 50; Iscritti FAI, Residenti Comune di Gornate Olona e soci Slow Food € 40.

*Villa Della Porta Bozzolo:

Venerdì 22 giugno, apertura dalle ore 19 alle 23. Speciali visite guidate dalle 19.45 alle 21.30

Ingresso + visita guidata: Intero € 10; Ridotto (4-14 anni) € 5; Iscritti FAI e Residenti Comune di Casalzuigno € 4; Biglietto famiglia € 25; Aperitivo (drink + menu a buffet) € 15

Per ulteriori informazioni sui prezzi e calendario dettagliato: www.serefai.it

www.fondoambiente.it