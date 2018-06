Brinzio, al laghetto con Teresio

Invito ad una uscita, abbastanza informale, breve al laghetto di Brinzio per vedere alcune fioriture particolari come ad esempio quella della Scutellaria palustre (Scutellaria gaericulata) o la Mazzaa d’oro minore (Lysimachia nummolaria), spero di trovare anche qualche esemplare di Cariofillata dei rivi (Geum rivale), come penso di trovare fiorito il Giaggiolo acquatico (Iris pseudoacorus), per chi non si accontentasse di queste fioriture potrebbe fermarsi anche al Villaggi Cagnola per controllare lo stato della orchidea Fior di legna (Limodorum abortivum) uscita quindi abbastanza brevema con parecchie rarità. L’augurio è che le cose indicate si possano vedere tutte.

(Teresio Colombo)