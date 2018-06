Brumotti in giro per l’Italia con il Fai

Il campione del mondo di bike trial nel 2006, detentore di 10 Guinness World Records e inviato di “Striscia la notizia”, attraversa l’Italia più bella in bici: 2.600 km tra sport, arte, storia, natura, cucina e solidarietà.

Sta per partire da Livigno, il prossimo 18 giugno, il tour che vedrà Vittorio Brumotti pedalare dal Nord al Sud Italia per 19 giorni, in sella a una bicicletta attrezzata per l’impresa con pannelli solari, tenda, vivande e webcam sempre accesa.

Il viaggio, patrocinato dal FAI di cui Brumotti e ambasciatore terminerà il 6 luglio al Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi ad Agrigento, dopo circa 113 ore sui pedali e 20mila metri di dislivello tra Alpi e Appennini.

Il percorso attraverserà i luoghi più belli d’Italia, dove storia e natura si incontrano creando scenari e atmosfere uniche. Numerosi i Beni del FAI che apriranno le loro porte all’inviato di Striscia la notizia, come Villa Necchi Campiglio a Milano e la Baia di Ieranto in provincia di Napoli. Non mancheranno alcuni dei siti più votati dagli italiani nelle otto edizioni finora concluse del censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso da FAI e Intesa Sanpaolo, come la Cittadella di Alessandria e la Certosa di Calci.

L’Italia più bella non è solo quella del patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche quella del coraggio e della solidarietà: per questo Brumotti visiterà ospedali per bambini e le zone colpite dagli ultimi terremoti, oltre a scoprire i sapori delle varie Regioni incontrando gli chef locali e raccontando la cucina tipica italiana.

Il percorso, ideato e disegnato da Vittorio Brumotti, resterà percorribile da tutti i ciclisti. Alla fine del tour la bicicletta di Brumotti sarà messa all’asta e il ricavato devoluto all’associazione Famiglie SMA.

Il progetto “Brumotti per l’Italia” sarà realizzato in collaborazione con Vodafone, Intesa Sanpaolo e APT Livigno. Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti i partners che forniranno il loro supporto durante il viaggio, tra i quali EICMA – Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo, BeOn Sport, PEdALED, Brooks, Incomedia, FSA-Vision e Suomy.