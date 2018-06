Brutta caduta in bici, donna in rianimazione

Una donna di 64 anni è caduta in bicicletta sulla strada dell’Alzaia nella frazione di Coarezza di Somma Lombardo.

L’incidente, avvenuto intorno alle 10 di venerdì 29 giugno, ed è parso subito molto grave tanto che sono state allertate due ambulanze, giunte sul posto per le primissime medicazione, ma la donna è stata infine caricata a bordo dell’elisoccorso che l’ha trasportata d’urgenza in pronto soccorso a Varese.

La donna è arrivata in reparto in gravi condizioni alle 11.30 e poi trasferita al reparto di rianimazione. Ha molteplici contusioni e un’emoragia cerebrale. La sua prognosi è riservata. resterà sotto stretta osservazione per i prossimi giorni.