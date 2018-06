“Buenos Aires PT.2”, il nuovo singolo dei Belize in attesa del nuovo album

Si intitola “Buenos Aires PT.2”, il nuovo video e singolo dei Belize che anticipa “Graffiti”, l’album che uscirà il 15 giugno per Ghost Records/Believe Digital.

“Il disco ha una forte connotazione urban – si legge nella presentazione del disco – già dal titolo infatti l’immaginario che si vuole evocare è quello delle strade milanesi in una continua dicotomia tra l’immaginazione e la realtà, così Corso Buenos Aires diventa la capitale Argentina, le strade diventano un mare in cui tuffarsi in una continua alternanza tra la razionalità e la fantasia”.

Continua, “nei testi il tema delle emozioni è sempre centrale ed analizzato in profondità così come quello dei sentimenti, i ≈ Belize ≈ con “Graffiti” esplorano il loro lato più autorale contestualizzandolo però con un sound moderno che spazia dal trip hop al cantautorato. Un “Pop 2.0” contraddistinto da suoni eleganti di matrice elettronica che fanno dei ≈ Belize ≈ un esperimento di estetica sonora unico in Italia”. C’è attesa dunque per questo nuovo album della band made in Varese. Intanto, godiamoci il nuovo singolo.