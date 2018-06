A Buguggiate il corso Tigros sul BBQ

Secondo appuntamento con i corsi “il gusto in cucina” di Tigros: il filone di lezioni “goloso” affronta un argomento assolutamente estivo: quello del barbecue.

Il secondo dei 9 corsi che insegnano ad esaltare il gusto in cucina sarà venerdì 15 giugno, a Buguggiate: si intitola “I segreti del bbq” e vedrà come protagonista Mirko Vincenzi volto simbolo della Barbecue Academy di Agricola dal momento della sua fondazione.

Mirko Vincenzi è il volto simbolo della Barbecue Academy di Agricola dal momento della sua fondazione. Nel 2015 partecipa al 1° campionato italiano di Barbecue con il team “No surrender” classificandosi quarto assoluto; agli europei di Brema supporta il BBQ tricolore con ottimi piazzamenti in classifica all’interno del Pitbutcher Team. Ancora oggi milita in questo team che viene considerato il dream team dei griller italiani: i Pitbutchers sono infatti i favoriti per rappresentare l’Italia nel novembre 2018 in Alabama nel torneo WFC (World Food Championship) americano.

Come sempre, il corso si terrà al ristorante Buongusto dalle 17 alle 19: i corsi sono gratuiti e richiedono solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita): purtroppo in questo caso le iscrizioni sono già chiuse. Per le altre meglio affrettarsi, iscrivendosi online al sito www.tigros.it, oppure telefonicamente al numero verde 800 905033.