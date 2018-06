Arcisate Stabio: parte il nuovo bus per la stazione di Gaggiolo

C’erano molti amministratori del territorio e tantissima gente alla presentazione della nuova linea di autobus che collegherà la stazione della Arcisate Stabio di Cantello Gaggiolo, agli abitati di Cantello, Viggiù, Clivio e Saltrio, che entrerà in servizio da lunedì 11 giugno.

Questa linea di collegamento garantirà la coincidenza con il servizio ferroviario per i treni in direzione Mendrisio e Varese, che transitano dalle stazioni di Cantello e Gaggiolo.

«Un grande ringraziamento va all’Agenzia del Trasporto Locale ai suoi vertici per la sensibilità dimostrata nei confronti delle esigenze dei sindaci – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Varese, e sindaco di Cantello, Gunnar Vincenzi – che intendono trarre dalla linea ferroviaria Arcisate Stabio i massimi benefici in termini di qualità della vita, rispetto dell’ambiente e migliore offerta dei servizi per il territorio. La nuova linea di autobus, che collegherà direttamente i centri abitati di Cantello, Viggiù, Saltrio e Clivio, con la neonata stazione di Gaggiolo non comporterà alcun taglio alle linee già esistenti, ma anzi, permetterà ai lavoratori frontalieri di raggiungere la stazione senza far uso della propria auto, oltre che di raggiungere anche la città di Varese e migliorare anche il collegamento con l’aeroporto di Malpensa».

Soddisfatto anche il consigliere provinciale alla partita Valerio Mariani: «Da lunedì cittadini e i frontalieri di questo territorio avranno finalmente un servizio atteso e necessario. Si tratta di un servizio sperimentale che va incontro alle richieste dei territori. C’è quindi spazio per portare osservazioni e miglioramenti al servizio e arrivare così alla modalità definitiva. Confidiamo ora nell’educazione dei cittadini affinché le postazioni dedicate agli stalli dei bus non vengano resi inagibili parcheggiando le auto poiché se ciò accedesse porterebbe disagi al servizio»