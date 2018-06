Busto 81, creDici

Il momento tanto atteso si avvicina a grandi passi: domenica 10 giugno (ore 16.30) il Busto 81 affronterà il Villa D’Almè Valbrembana per la gara di ritorno del secondo e ultimo turno dei playoff nazionali del campionato di Eccellenza.

Si giocherà a Inveruno la gara decisiva, dopo l’1-1 dell’andata nella bergamasca.

La squadra di mister Tricarico con una vittoria festeggerebbe la promozione in Serie D, mentre In caso di parità nelle doppie sfide vige la regola dei gol fuori casa, in caso di ulteriore parità si va ai tempi supplementari e, all’occorrenza, ai tiri di rigore.