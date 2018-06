Busto 81, pari con rammarico a Villa d’Almè

È un pareggio per 1-1 con qualche rimpianto quello colto dal Busto 81 ieri sul campo bergamasco di Villa d’Almé. I biancorossi, nella gara di andata del secondo e ultimo turno di playoff nazionale di Eccellenza, sono stati riacciuffati all’ultimo momento dai padroni di casa dopo aver coltivato a lungo la speranza di vincere il match.

Il Busto 81 era infatti andato presto in vantaggio, al 14′ del primo tempo, con una rete di Oltjan Berberi bravo a deviare in rete un tiro di Napoli. La squadra di mister Tricarico però a inizio ripresa ha perso Anzano a inizio ripresa per un infortunio, ma la vera svolta negativa è arrivata poco dopo la mezz’ora: lo stesso Berberi infatti ha rimediato un rosso diretto per un fallo su Mazza. E con l’uomo in meno i biancorossi sono capitolati al minuto 85, su calcio di rigore causato da un tocco di braccio in area di Casorati. Dal dischetto Mosca ha pareggiato i conti.

Domenica prossima – 10 giugno – le due squadre si ritroveranno sul terreno di gioco di Inveruno per la gara di ritorno. Il Busto 81 potrebbe anche accontentarsi dello 0-0, ma è chiaro che la rete subita a Villa d’Almé ha complicato le cose per i biancorossi che avranno almeno due squalificati, Berberi e Napoli. Mister Tricarico e il suo staff proveranno a recuperare almeno Anzano per dare l’assalto al sogno chiamato Serie D.