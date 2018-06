Cabine d’Arte: la mostra

Galleria fotografica Le cabine semaforiche in mostra 4 di 15

Folletti, fate, animali reali e fantastici, personaggi pop da qualche mese vivono anche a Varese negli angoli più inconsueti della città. E’ il risultato creativo del progetto Cabine d’Arte realizzato dalla Galleria Punto sull’Arte in collaborazione con Wg.Art e il Comune di Varese che ieri sera ha inaugurato la mostra delle opere degli artisti vincitori. Mentre si chiude la prima edizione con alcune opere davvero sorprendenti Sofia Macchi, proprietaria della Galleria Punto sull’Arte, già pensa alla prossima visto il successo della partecipazione e i risultati ottenuti.

«Uno degli obbiettivi del progetto – spiega Sofia Macchi – era quello di far sì che l’arte uscisse dalla Galleria per entrare in strada, dando così un contributo concreto e duraturo all’estetica della città. Quello che ne è scaturito è un nuovo percorso turistico per la città che comprende tutti i quartieri. Il risultato è stato sorprendente abbiamo ricevuto grande apprezzamento dalla cittadinanza, grande interazione sui social, e continuo supporto dai giornalisti».

La cabina semaforica che ha conquistato il favore popolare è quella firmata dal Borse con la minuziosa ricostruzione di un palazzo cittadino «un lavoro decisamente originale – spiega Alessandra Redaelli- e fuori dai canoni classici dell’estetica “street”. l’artista presenta un condominio di quattro piano completo di balconi fioriti realizzati nei minimi dettagli, con panni spesi al vento, la gente che si affaccia alle finestre e i negozi a piano terra».

Gli altri due artisti premiati sono Sten con un trompe-l’oeil ipnotico e Gioele Bertin con un gigantesco gufo che fissa i passanti con sguardo severo.

Francesca Strazzi Assessore alle politiche giovanili dl Comune di Varese cita Picasso «L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita i tutti i giorni» e questo progetto appoggiato fino dall’inizio dall’Amministrazione Comunale vuole proprio valorizzare gli angoli più inconsueti della città e togliere la polvere a favore della creatività.

Anche il nostro giornale ha condiviso il progetto come Media Partner perché le città raccontano sempre una storia: ua strada, un monumento, un albero possono raccontarci ciò che accade, ciò che è successo e ciò che si vorrebbe diventare. La città è un’entità viva, con un’anima e uno spirito, che cambia ed è capace di raccontarsi a chi ovviamente ha voglia di ascoltare. Da quest’anno Varese potrà raccontare una nuova e bella storia che non si legge solo sul giornale o in un libro ma agli angoli delle strade, una storia fatta di passione e di colore, di arte e di esperienza, di artisti che per giorni hanno dipinto e reso più bella la città interpretando con la propria personale sensibilità la visione della polis. Un’arte diffusa che ha saputo coinvolgere giovani e meno giovani, artisti affermati e giovani talenti, che appartiene ormai a tutti e diventa un nuovo segno distintivo di Varese.

La mostra è in corso alla Galleria Punto sull’Arte fino al 16 giugno.

Cabine d’Arte

PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese

+39 0332 320990 | info@puntosullarte.it | www.puntosullarte.it

Orari: Martedì – Sabato: h 10-13 e 15-19

Artisti in mostra: Erika Baggini, Gioele Bertin, Fausto Bianchi, Alessio Bolognesi, Cecilia Castelli, Enrico Colombo, Erre.D.E. (Riccardo Degli Emili), Davide Ferro, Francesca Galli, Il Borse (Andrea Borsetto), Kler (Marco Clerici), Antonella Lelli, Daniela Lumastro, Francesca Melina, Giorgia Oldano, PeterHide 311065 (Franco Crugnola), Refreshink (Giovanni Magnoli), Raffaele Riccioli, Davide Saibene, SeaCreative (Fabrizio Sarti), Spa-Bmb (Enrico De Carlo), Ste-marta (Marta Salvi), Sten (Luca Barachetti), Tanayaki (Giacomo De Giorgi), Tiziana Terrana, Luigi Vine Semeraro, Yux (Pier Ugo Giorgini) e 3Vetro (Enrico Matteo Zanini).