Cade dalla moto, ferito un 62enne

Incidente stradale a Varese, in via Peschiera, nella mattinata di domenica 17 giugno.

Intorno alle 10 un uomo di 62 anni è caduto dalla sua moto, finendo sull’asfalto. Immediati i soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti.

Il motociclista è stato medicato sul posto e trasferito in pronto soccorso in codice giallo: le sue condizioni verranno valutate in ospedale.