Cade dalla moto sul lungolago nel cuore della notte, è grave

(Foto di repertorio)

È caduto dalla moto nel cuore della notte tra venerdì 1 e sabato 2 giugno e ora si trova in ospedale a Varese in prognosi riservata.

Si tratta di un uomo di 38 anni soccorso alle 2 e un quarto di notte a Brezzo di Bedero sulla provinciale del lungolago.

Le sue condizioni sono parse subito molto gravi e sono usciti per soccorrerlo un’ambulanza e un’automedica. Un’ora dopo le prime operazioni di soccorso l’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Varese.

Dopo essere passato in sala operatoria il 38enne si trova ora in terapia intensiva in prognosi riservata.