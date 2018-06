Cade in mountain bike, arriva il Soccorso alpino

Gli uomini del servizio di Soccorso alpino di Varese sono intervenuti questa sera a Montegrino Valtravaglia per il recupero di uno sportivo vittima di una caduta in una zona impervia.

La richiesta di soccorso è arrivata poco prima delle 20, e sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i sanitari di Sos Cunardo.

Il ferito – un uomo di 40 anni – è stato trasportato fino alla strada in una speciale barella “a sacco” e poi condotto in ambulanza all’ospedale, in codice giallo.