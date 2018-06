Cain firma e sorride: “Varese, ci rivedremo presto”

Era l’auspicio di tutti i tifosi, da oltre un mese: quello di rivedere Tyler Cain con la maglia biancorossa della Openjobmetis. E l’auspicio è diventato realtà – ufficialmente – nella mattinata di oggi, lunedì 4 giugno.

Il pivot americano ha infatti messo nero su bianco la sua permanenza a Varese, accettando le proposte della società biancorossa e firmando un contratto su base biennale che lo legherà alla squadra e alla città fino al giugno del 2020.

Una conferma pesante, quella del lungo del Minnesota, tornato a casa in questi giorni dopo l’ottimo primo anno con la Openjobmetis, culminato con il canestro sakotiano che mandò ai supplementari Gara3 contro Brescia. Cain, in 33 partite, ha fatto segnare una “quasi doppia-doppia” di media a partita con 9,5 punti e 9,1 rimbalzi (terzo assoluto in Serie A) in 27,2 di impiego, con il 68,6% al tiro (esclusivamente da 2) e anche 1,6 assist a gara, cosa non comune per un pivot.

«Ci vediamo presto: sono orgoglioso della scelta di proseguire la mia carriera a Varese e non vedo l’ora di tornare» dice Cain dal Minnesota attraverso i canali della società. Di lui dice Toto Bulgheroni: «Tyler è uno dei tasselli fondamentali della formazione per la prossima stagione. Quest’anno è stato l’emblema della nostra squadra per carattere e determinazione. Incarna perfettamente i nostri valori e il concetto di uomo squadra».

Al suo fianco, nel ruolo di ala forte, la società sta pensando a un cavallo di ritorno per il campionato italiano, cioè Dominique Archie, già in due occasioni punta di Capo d’Orlando e due volte campione belga a Ostenda. Archie, ottimo realizzatore e buon rimbalzista, ha giocato senza particolari acuti nell’ultima stagione in Israele (al Bnei Herzliya, decimo e fuori dai playoff) ma a 31 anni non ancora compiuti ha ancora davanti a sé qualche stagione importante. Se Archie firmasse, andrebbe a prendere il posto di Siim-Sander Vene, al quale comunque la società aveva comunque offerto un contratto per la prossima annata.