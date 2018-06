Calcio, musica e buoni sapori con la Summer Fest

Sta per iniziare la dodicesima edizione della Summer Fest a Verghera di Samarate.

La festa si terrà all’oratorio San Luigi in via Mazzini 35 nel weekend lungo, l’8, il 9 e il 10 giugno.

«Lo scopo della festa è raccogliere fondi per i lavori che verranno eseguiti nei mesi prossimi nell’oratorio, offrendo tre serate di buona musica, ottimo cibo e tanta compagnia».

L’inizio è fissato per venerdì 8 giugno. Alle 19.00 apriranno il bar e lo stand gastronomico, che permetterà a tutti di gustare una cena speciale con dei panini molto particolari preparati al momento dallo staff. La serata continuerà con l’esibizione sportiva della società di pallavolo Astra di San Macario e offrirà poi la possibilità di ballare e scatenarsi sulle note dei “Random”.

Il giorno successivo, sabato 9 giugno, la cucina aprirà con una specialità spagnola: Paella e Sangria, per le quali è gradita la prenotazione al n° 3409157753.

La serata sarà animata dai ragazzi che parteciperanno al torneo di calcio no stop, che li vedrà impegnati anche per buona parte della notte, e con la musica dei “Why Not?”.

La festa si concluderà domenica 10 con l’apertura nel pomeriggio del mini-Luna Park per i più piccoli, che rendono sempre vivo e allegro il nostro oratorio e, alla sera, con le finali del torneo di calcio e la musica dei “The Crics”.

«Ovviamente ci sarà sempre la possibilità di cenare insieme. Beh, che dire? Nessuno può mancare! E dovete esserci assolutamente, perché anche in caso di pioggia tutto il programma sarà comunque svolto: abbiamo una nuovissima tettoia che ci permetterà di mangiare al coperto e di restare lo stesso in compagnia».