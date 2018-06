Il caldo vi sfianca? I “freschi” consigli di Svizzera Turismo

Da un cantone all’altro della Svizzera: otto esperienze per chi cerca una tregua dal caldo dell’estate o una meta per un viaggio tra laghi, fiumi e montagne.

Le mete consigliate da Svizzera Turismo:

1. Nuotare nella corrente dell’Aare, nel cuore del patrimonio culturale UNESCO.

“In acqua siamo tutti uguali. Operai o professori, in estate tutta Berna si ritrova nell’Aare e dintorni. Qui è possibile incontrare anche noti politici in costume da bagno: solitamente in estate lo stesso Alec von Graffenried, sindaco di Berna, fa una puntatina in riva all’Aare.”

2. Adrenalina pura nel tour in canyoning in Valle Riviera.

“Grazie ai fiumi impetuosi e alle gole imponenti, il Ticino è considerato una zona eccezionale per vivere delle avventure all’insegna del canyoning. La Valle Riviera in particolare offre tour davvero entusiasmanti per chi è alla ricerca di emozioni”.



3. Rinfrescarsi con il giro in bici dei cinque laghi di Crans-Montana.

“L’itinerario dei cinque laghi è un buon modo di conciliare gli interessi dei ciclisti, degli escursionisti e degli amanti delle attività acquatiche. Il percorso attraversa la stazione di Crans Montana e passa per cinque bacini d’acqua, i meravigliosi laghi e stagni dell’Altopiano di Crans Montana”.



4. Lasciarsi trasportare dalla corrente del Reno, ammirando Basilea dal fiume.



5. Camminare fino al punto in cui nasce il Reno.

“Il Lago di Toma è ritenuto la sorgente del Reno. E solo qui si può ancora attraversare il fiume che attraversa quattro Paesi con un unico passo. L’escursione comincia sul Passo dell’Oberalp e porta al di sopra della valle in direzione sud, inizialmente a un’altezza quasi parallela, per poi risalire 350 m verso l’incantato lago alpino”



6. Sentire il vento sul viso nelle discese dai passi alpini del San Gottardo.



7. Tuffarsi nell’acqua fresca al Rhybadi di Sciaffusa.



“«Rhybadi»: questo magnifico stabilimento in legno è da oltre 140 anni il ritrovo balneare di Sciaffusa.”



8. Scoprire il tour in bici del Vallese sulle tracce delle icone del ciclismo.