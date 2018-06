Cambia il sistema informatico: lunghe attese al cup dell’ospedale

Fino a 120 numeri di attesa. Il cup dell’asst Valle Olona a Busto Arsizio continua a funzionare a rilento.

Dopo le difficoltà registrate il primo giorno a causa del cambiamento del software per prenotazione e pagamenti, ritardi diffusi vengono segnalati anche oggi: «Il personale deve ancora prendere dimestichezza con il nuovo programma informatico – spiega il direttore generale Giuseppe Brazzoli – Purtroppo dobbiamo aspettare ancora qualche giorno così che tutti gli operatori sapranno utilizzare perfettamente il questo sistema».

Ma perché è stato cambiato? « Abbiamo dovuto uniformare i due sistemi operativi che facevano capo alle precedenti aziende ospedaliere. Era un atto doveroso per dare all’utente il panorama completo delle agende. I cambi informatici sono stati introdotti durante i fine settimana per non gravare sull’operatività. Purtroppo il lavoro del personale non si poteva anticipare: devono prendere confidenza con le nuove funzioni lavorando direttamente sulla piattaforma. Si chiama “curva di apprendimento”. Non ci vorrà molto».

Nel frattempo le code sono lunghissime e hanno raggiunto i 141 utenti in attesa (vedi foto). Ad una donna di Busto Arsizio, con problemi di deambulazione, è stato consigliato di tornare a pagare il ticket settimana prossima.