Nelle grandi città i quartieri vivono fasi di “fioritura” vera, che rendono evidente il rilancio di pezzi di città: basta le varie Zona Tortona o No.Lo. a Milano (esistono anche le fasi di crisi, ma se ne parla meno).

Nel suo piccolo, a Gallarate si è invece finiti a discutere spesso di singole vie, parti del centro storico. Così nei mesi scorsi si è parlato della crisi del tratto finale di via Mazzini – con connesse proposte di cambio alla viabilità e dibattito, poi scomparso -, di qualche problema di degrado di via San Giovanni Bosco e, all’opposto, di una certa vivacità degli esercizi commerciali.

Da qualche mese qualcosa sta cambiando in via Manzoni, che storicamente è stata tra le prime vie pedonali del centro storico cittadino.

Prima di tutto c’è il nuovo allestimento con lampade “firmate” Fazzini, voluto dal Distretto Urbano del Commercio e completato in questi giorni, su tutta l’estensione di via Manzoni: una scelta che – come gli ombrelli di Gallarate 9.9 nell’estate 2017 – ha attratto anche sguardi e foto su Instagram.

L’allestimento è però forse solo un pezzo di quel che sta succedendo in questo periodo. Ad esempio: Yamamay ha scelto di lasciare la via (spostandosi verso la piazza), ma in compenso portato qui il marchio Jaked. Ha aperto un nuovo caffè-ristorante dal lato verso piazzetta Guenzati, che negli ultimi tempi sta attraendo molta clientela anche all’esterno, complice ovviamente il clima estivo. In fondo alla via, verso via Postcastello, sono in corso i lavori ai tetti sullo stabile d’angolo (e non è scontato, visto lo stato di altri edifici del centro, anche affittati a scopo commerciale). Poi ci sono anche realtà ormai consolidate, come la gelateria che già pomeriggio e più ancora alla sera è sempre ben apprezzata. Per converso, non manca anche qua un po’ di vandalismo, scritte politiche e non solo. Sono segnali forse parziali, ma dicono di un certo movimento.