Cambio al vertice del Pd Malnate: Colombo al posto di Romano

Dopo sei anni di impegno appassionato e disinteressato alla guida del Circolo di Malnate da parte di Francesco Romano, il Coordinamento di Circolo ha designato all’unanimità il nuovo Segretario cittadino: si tratta di Gianni Colombo: 42 anni, informatico presso un Ente pubblico è stato Consigliere Comunale e Capogruppo di maggioranza a Induno Olona dal 2004 al 2009. Dal 2009 al 2014 Vicepresidente di ASFARM Induno Olona, malnatese dal 2012.

«Un doveroso e sentito ringraziamento da parte di tutta la famiglia del PD malnate va all’amico Francesco Romano che ha sapientemente e con grandissimo spirito di servizio condotto il nostro circolo in questi sei anni: competente, appassionato di politica e innamorato di Malnate, continuerà con grande dedizione a svolgere il suo ruolo di consigliere comunale sui banchi della maggioranza. Recentemente ha inoltre allargato la sua famiglia e per questo motivo, il Circolo tutto, gli formula i migliori auguri oltre a confermargli profonda stima».

Il nuovo Segretario cittadino, Gianni Colombo, a seguito della sua designazione ha dichiarato: «Come nuovo segretario non posso che ribadire la stima e supporto all’intera Giunta comunale e in particolare al Vicesindaco Olinto Manini, al gruppo consigliare di maggioranza, composto da uomini e donne che quotidianamente di impegnano per il nostro Comune con grande capacità e infine all’intera coalizione, di cui fanno parte cittadini che nella più totale gratuità offrono tempo e intelligenza ad una attività politica genuina. In tempi in cui la Politica viene percepita unicamente come gestione del potere e sistema “lontano” è utile ricordare che essa è animata anche e soprattutto da moltissime persone che mettono al primo posto il benessere e le esigenze dei propri concittadini.

Un riferimento, infine, alla politica nazionale. «Personalmente auguro al nuovo Governo, pienamente legittimato a governare, un buon lavoro; tuttavia alcune affermazioni contenute nel programma di Governo e nelle esternazioni di alcuni Ministri e i primi atti ufficiali mi preoccupano. Mi preoccupa la politica economica; mi preoccupa la politica estera; mi preoccupa soprattutto l’attacco ai diritti civili e alla dignità di ogni essere umano. Credo che il discorso della Senatrice Segre sia esemplare e cristallino su questo tema e che il Partito Democratico debba porsi con forza a difesa dei più deboli e contro ogni forma di discriminazione»

Un messaggio di benvenuto a Colombo arriva anche dall’opposizione, firmato da Marco Damiani di Forza Italia