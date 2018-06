Camion in retromarcia schiaccia una Panda

Un grave incidente stradale tra un camion e una piccola utilitaria, che pare si concluda senza feriti gravi. Quasi un miracolo, perché poteva andare molto peggio, in via del Rile, nella zona “bassa” di Somma Lombardo, nel primissimo pomeriggio di lunedì 18 giugno.

Il mezzo pesante si è scontrato e ha sventrato una utilitaria Fiat Panda. Secondo la primissima ricostruzione, il camion era impegnato in una manovra in retromarcia da una traversa tra i capannoni e si stava affacciando sulla pubblica via: l‘impatto è avvenuto tra l’angolo basso del cassone del mezzo pesante e il lato passeggero della piccola autovettura.

Per fortuna sull’autovettura c’era una sola persona, una donna di 40 anni che stava rientrando a casa. L’impatto è stato molto violento, se ci fosse stato qualcuno al posto del passeggero difficilmente sarebbe uscito senza gravi danni: i vetri della Panda sono “esplosi” e il montante laterale della scocca si è deformato. La donna alla guida, fortemente provata a livello emotivo dall’improvviso impatto, è stata portata poi all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, in codice giallo, vale a dire ferita ma non in pericolo di vita.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Somma.