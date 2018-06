Camion ribaltato in 336, caos sulle strade

Pesanti ripercussioni sul traffico per un incidente stradale avvenuto questa mattina, 13 giugno lungo la statale 336 della Malpensa alle 5.45.

Un furgoncino per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato la barriera new jersey si è ribaltato sulla sede stradale all’altezza dell’uscita di Cassano Magnago devastando le barriere new jersey. Sul posto è intervenuta la Polstrada.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Si tratta di un uomo di 43 anni finito al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate in codice verde: il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Gallarate oltre all’automedica.

Società autostrade inoltre fa sapere che in A-8 si registrava attorno alle 8 “code di 5 km tra Legnano e Busto Arsizio per incidente”.

Lettori segnalavano alle 7 di stamani 2 chilometri di coda in uscita da Busto venendo da Milano e un chilometro procedendo da Varese.