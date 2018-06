Campagna Amica “si fa in tre”

Miele, battesimo della sella o un laboratorio per conoscere gli animali della fattoria? Per gli indecisi, la risposta è “tutti e tre”. Unica condizione, recarsi a Sesto Calende, sabato prossimo, in occasione del nuovo appuntamento con l’AgriMercato di Campagna Amica, un appuntamento mensile ormai atteso e sempre contraddistinto da eventi speciali.

E così, dopo il vernissage inaugurale e il successo della degustazione guidata di formaggi della Valcuvia, tenutasi lo scorso mese di maggio, sabato 9 giugno l’appuntamento con i produttori di Campagna Amica proseguirà con un tris di eventi d’eccezione e la cui partecipazione è gratuita.

Il primo ‘ghiotto appuntamento’, è con la degustazione di miele prodotto dall’apicoltura Iozzi (Sesto Calende) accompagnata dal pane di via Mercato. A cura del Centro Ippico Sestese sarà invece il ‘battesimo della sella’ rivolto, in particolare, ai più piccoli, così come a loro si indirizza il laboratorio di ‘Merilla’ per conoscere gli animali della fattoria.

L’AgriMercato di Sesto Calende è parte della più ampia rete di farmer’s market a livello nazionale e ha subito incontrato il consenso del pubblico: “Ciò ci spinge a consolidare l’appuntamento, che si tiene ogni secondo sabato del mese sul lungofiume, in piazza Garibaldi, e che in occasione dell’estate continuerà ad essere contraddistinto da iniziative speciali, realizzate in collaborazione con i nostri produttori e con l’associazione Pro Sesto” sottolinea il presidente di Coldiretti Varese Fernando Fiori e il presidente dell’Associazione AgriMercato Paolo Zanotti.

“Un grazie, in particolare, va rivolto a Marco Limbiati, per il suo impegno che ha consentito all’AgriMercato, a tempo di record, di integrarsi nel tessuto sociale di Sesto Calende, divenendo un evento sempre vissuto e atteso”. Anche nella giornata di sabato 9, sotto i gazebo gialli di Campagna Amica, i consumatori avranno la possibilità di acquistare le specialità rurali del territorio, come salumi, formaggi vaccini e caprini, confetture, succhi di frutta, miele, frutta e verdura di stagione, zafferano e molto altro ancora. La degustazione di miele sarà invece guidata, alle ore 11, da Andrea Iozzi, la cui azienda apistica ha sede proprio a Sesto Calende. Il nuovo Mercato Agricolo di Sesto Calende si tiene ogni secondo sabato del mese, con la consueta e collaudata formula dei ‘farmer’s market’ che ‘portano la ruralità dai consumatori’ valorizzando le produzioni a chilometro zero.

Una realtà che nasce dalla collaborazione di Coldiretti Varese e dell’Associazione AgriMercato con la Pro Loco e il Gruppo Commercianti, Artigiani e Terziario Avanzato e gode anche del patrocinio dell’amministrazione comunale e della locale Confcommercio: “L’AgriMercato di Sesto Calende – conclude il presidente Fiori – ha lo scopo di promuovere le aziende e i prodotti del territorio, oltre che di tutelare l’interesse dei consumatori attraverso principi chiave come la tracciabilità, la valorizzazione della filiera corta e la promozione di prodotti tipici del territorio.

I mercati di Campagna Amica consentono di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, acquistando prodotti di stagione, selezionati con cura, sempre freschi e di origine garantita: la presenza a Sesto Calende è ancor più strategica grazie alla posizione, che permette a numerosi turisti e viaggiatori di conoscere le peculiarità agroalimentari del territorio e, più in generale, del ‘made in Varese’”.