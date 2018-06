Campionati italiani assoluti di canottaggio, pioggia di medaglie per Gavirate

Domenica di finalissime ai Campionati Italiani Assoluti COOP di canottaggio sul bacino della Schiranna a Varese.

Tra le tante medaglie assegnate, parecchi sono i titoli portati a casa dagli equipaggi di casa nostra.

Presente sul campo di gara anche Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport e al Cipe: Giorgetti, uomo di lago grazie ai suoi natali a Cazzago Brabbia, ha risposto all’invito del presidente federale Giuseppe Abbagnale ad assistere alle gare del Campionato Italiano Assoluto COOP.

LE MEDAGLIE “VARESINE”

Oro e titolo nazionale per Gavirate nel due senza Senior femminilae grazie alle solite Ilaria Broggini e Veronica Calabrese (quinta Corgeno con Corazza Antonella e Di Salvo Alice).

Nel due senza Senior maschile argento per Gavirate con Jacopo Bertone e Nicholas Kohl, secondi dietro le Fiamme Oro.

Nel due con Senior maschile argento per Corgeno, nell’equipaggio formato da Pasquale Chiella, Stefano Scolari e Lorenzo Mesiti timoniere, secondi dietro Elpis Genova.

Bronzo nell’otto Senior maschile per Gavirate (Pagani Davide, Gattinoni Federico, Braido Filippo, Codato Giovanni, Kohl Nicholas, Bertone Jacopo, Guanziroli Andrea, Biolcati Christian e Fanchi Niccolo’ -Tim).

Doppio terzo posto nel due senza pesi leggeri femminile e maschile per Varese con Lisa Colatore e Giulia Gorri tra le donne e Federico Cipolat e Matteo Sessa tra gli uomini.

Due bronzi anche per i quattro di coppia pesi leggeri femminile per Corgeno (Ciura Silvia, Di Salvo Alice, Pasinetti Chiara e Stranges Elisa), maschile per Gavirate (Debelle Arthur, Clavarino Giovanni, Jaumin Elie e Santaterra Luca).

Varese è terzo nel quattro senza pesi leggeri grazie all’equipaggio formato da Tadiello Nicolas, Spreafico Vittorio, Tarasconi Matteo e Maroni Nicolas.

Terzo posto anche per l’otto con maschile di Gavirate categoria pesi leggeri (Binda Joas, Lalicata Francesco Emilio, Martin Luca, Magni Davide, Binda Alexis, Maffiola Fabio, Ramoni Alessandro, Tuccinardi Giorgio, Fanchi Niccolo’ -Tim).

Oro Junior per l’otto con femminile di Gavirate (Carente Rebecca, Crivello Sara, Manzoni Linda, Cerutti Alice, Sturaro Matilde, Codato Alice, Barison Matilde, Schwartz Greta e Barili Martina -Tim).

Gavirate oro anche nel doppio Junior maschile con Graziano Filippo e Carucci Nicolò.

Argento Junior per il quattro con maschile di Gavirate (Binda Mattia, Colombo Lorenzo, Simonetta Elia, Cataffo Francesco e Macchi Leonardo -Tim).

Nel para rowing terzo posto per il quattro con di Gavirate (Vanoli Ettore, Cavuoti Caterina, Bianchi Federico, Bardelli Simone, D’ambrosio Giovanna -Tim), mentre sono secondi gli equipaggi di Gavirete quattro misto (Guerra Giulio, Dal Verme Carlo, Sapia Marta, Corazza Alessio, Fanchi Niccolo’ -Tim) e quattro con misto (Brunengo Matteo, Borsani Francesco Maria, Giorgetti Serena, Tieghi Elisabetta, D’ambrosio Giovanna -Tim).