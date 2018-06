I campioni della Pol.Ha all’inaugurazione del “Sentiero per tutti”

Ci saranno anche quattro campioni della Pol.Ha, l’associazione varesina che promuove lo sport per disabili, all’inaugurazione del “Sentiero per tutti”, in programma sabato 9 giugno a Viggiù.

Claudio Rametta e Roberto Altea, atleti a livello agonistico di handbike, Giuseppe Fantinato (atleta di handbike, para ice hockey, kayak) e Marco Re Calegari atleta agonista dal 1988, campione pralimpico italiano e mondiale di atletica hanno accettato con entusiasmo l’invito dell’associazione Amo Amici del Monte Orsa per l’inaugurazione del nuovo tratto di sentiero sul Monte Orsa che assicura l’accessibilità fino al belvedere con vita sul Ceresio.

Un intervento importante, interamente realizzato dai volontari dell’associazione Amo con il sostegno del Comune di Viggiù, che valorizza ulteriormente uno dei luoghi più belli del comprensorio del sito Unesco del Monte San Giorgio.

Saranno presenti i sindaci di Viggiù, Saltrio e Clivio, la Comunità montana del Piambello, assessori regionali, le Guardie ecologiche.

L’appuntamento è per tutti alle 11, all’area pic nic del camminamento del Monte Orsa. Seguirà un rinfresco per tutti i presenti.