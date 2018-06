Campo dei Fiori: tutto pronto per il “Grand Prix Valli Varesine”

La passione per uno sport che porta lo stesso nome della montagna del cuore: Campo dei Fiori.

Galleria fotografica Gran Prix Valli valli varesine 2018 4 di 10

Percorsi da scoprire e da percorrere in bici che sono anche campi di gara per una manifestazione seguitissima capace di attirare centinaia di atleti da tutta la Lombardia e oltre: il Grand Prix Valli Varesine.

Domenica prossima, 24 giugno, con partenza da Caldana e arrivo al bivacco di Cerro – stesse frazioni dello stesso paese, Cocquio Trevisago – si terrà la 5° prova Gran Prix Valli Varesine.

Una gara presentata questa mattina, sabato, in una location particolare: una sala della Elmec informatica, nella sede di Brunello, che si chiama proprio “Campo dei Fiori”.

«Una coincidenza non del tutto casuale – spiega con grande orgoglio Luca Mainetti, patron di Nts Project tra gli sponsor della manifestazione, società spin-off nata in casa Elmec – . Crediamo nel territorio, amiamo la mountain bike e il nostro Campo dei Fiori: quale occasione migliore per celebrarlo?».

Ma c’è anche un’altra occasione degna di nota che domenica prossima verrà celebrata nei 5,3 chilometri del percorso tra questi bellissimi boschi: e si tratta della festa per i vent’anni di fondazione della Campo dei Fiori Cycling Gropu, oggi una sessantina di sportivi che percorrono spessissimo il sentiero 10, che porta da Orino a Velate e che sarà anche campo di gara del Grand Prix di domenica 24.

Lo ha ricordato il presidente del gruppo sportivo Gianpietro Caltagirone che ricorda quell’affiatato manipolo di amici che fece innamorare della mountain bike generazioni di ciclisti.

La gara sarà articolata su alcuni giri in base al regolamento Grand Prix con un giro di lancio, il percorso completamente fuoristrada con salite tecniche e premiazione come da regolamento Grand Prix, anche nella le categorie M2,M3,M4,M5 saranno premiati i primi 10.

Saranno messe a disposizione docce presso il campo sportivo di Caldana e a fine gara si terrà un “pasta party”.

Quest’anno corre anche un’altra grande data, il 25° anniversario dell’inizio del Grand Prix Valli Varesine, rappresentato da Claudio Contini che ha parlato di un “connubio perfetto” riferendosi all’appuntamento del prossimo weekend.

Una curiosità: parte del tracciato passerà nel “bosco incantato” dove lo scultore Sergio Terni ha intagliato numerose figure nel legno intronchi di castagno: per l’occasione verrà con ogni probabilità inaugurata una nuova figura che arricchirà quelle già presenti.

Uno sforzo organizzativo importante a cui partecipano moltissime associazioni del territorio che allestiranno il percorso nei minimi dettagli.