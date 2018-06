Campo nomadi: addio roulotte in meno in 24 ore

Obiettivo centrato: l’ordinanza del sindaco Pier Angela Vanzulli è riuscita ad allontanare la carovana di nomadi che si era posizionata nell’area verde di proprietà comunale a poche decine di metri dall’uscita autostradale Origgio Uboldo dell’A9 Milano Como.

Tutto è iniziato giovedì con le segnalazioni di alcuni automobilisti e residenti sulla presenza di roulotte ed auto. Erano presenti alcuni famiglie con minori. Assente il sindaco Alessandro Fagioli in vacanza all’estero è stata la vice Vanzulli ha prendere in mano la situazione. Ha effettuato un sopralluogo in mattinata con la polizia locale e già a mezzogiorno ha emesso un’ordinanza di sgombero per la carovana. In base alla normativa le roulotte dovevano lasciare il comune di Saronno in 48 ore ma già venerdì mattina del gruppo non c’era più traccia.

“Abbiamo fatto, anche grazie al supporto della polizia locale, quando previsto dalla normativa, nei modi e nei tempi previsti dalla legge” conclude Vanzulli.