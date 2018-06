Candiani festeggia il cappotto ai ballotaggi umbri

C’è chi brinda più di altri, tra le fila della Lega, per il risultato dei ballottaggi. È il nuovo sottosegretario agli Interni, il leghista tradatese Stefano Candiani, che con il risultato del partito in Umbria certifica anche il coronamento del suo incarico politico in centro Italia.

Candiani, infatti, nel 2013 divenne commissario della Lega in Umbria e successivamente ne fu confermato segretario da Matteo Salvini. Candiani ha seguito la crescita del partito e sempre lui lo ha traghettato alle elezioni politiche dello scorso marzo.

Con la rielezione del senatore tradatese, alla quale oggi si somma anche l’incarico di Governo al ministero, la sua missione umbra si era conclusa ma oggi al termine dello spoglio dei ballottaggi il senatore festeggia anche il risultato delle amministrative.

«Terni, Spoleto e Umbertide hanno girato pagina chiudendo con il PD e dando fiducia a un sindaco e ad una nuova amministrazione guidata dalla Lega – spiega Candiani -. Tanti complimenti e auguri quindi a Leonardo Latini sindaco di Terni, Umberto de Augustinis sindaco di Spoleto e a Luca Carinzia sindaco di Umbertide».