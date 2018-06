Canestri di solidarietà col trofeo Christian

Associazione Christian Onlus presenta la ventiduesima edizione del Trofeo Christian. Il Trofeo, tradizionale appuntamento dell’estate cestistica di Busto Arsizio, vedrà impegnate 7 squadre amatoriali pronte a darsi battaglia a suon di canestri sul parquet del Palazzetto dello Sport di Via Ariosto. Giovedì 7 giugno è inziata la fase a girone, per terminare con semifinali e finali il 18 e 19 giugno.

Anche in questa edizione a prevalere su agonismo e canestri sarà la solidarietà. Associazione Christian Onlus devolverà il contributo raccolto dagli organizzatori e dagli atleti al progetto BUS-TO-SCHOOL in Zambia.

Qui l’alto tasso di abbandono scolastico è causato anche dalla difficoltà per bambini e famiglie a raggiungere le strutture scolastiche.

Questo progetto vuole aiutare Padre Michael Jesto, missionario comboniano, ad acquistare un pulmino per la scuola St. Daniel Comboni Primary School di Chama. Con questo pulmino i docenti e gli educatori potranno avvicinare bambini e famiglie nei villaggi più lontani e dare maggiore qualità all’offerta della scuola proponendo anche visite di istruzione.

Associazione Christian Onlus invita tutti gli appassionati di pallacanestro a non perdere questo grande appuntamento di sport e solidarietà partecipando alle serate del torneo e seguendo la pagina Facebook “Associazione Christian Onlus”.

Si giocherà nelle serate di giovedì 07, venerdì 08 e da lunedì 11 a venerdì 15 giugno.

Semifinali lunedì 18 (20.30 e 22.30).

Gran finale martedì 19 giugno (21.00).