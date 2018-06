Cani in auto a Parabiago, nessuna denuncia e animali in buono stato

A dispetto di quanto affermato erroneamente in un primo momento, non ci sono state denunce per il proprietario dei cani arrivati dalla Sicilia e lasciati in auto in attesa di partecipare alla “Settimana milanese del cane” alla Fiera di Rho lo scorso sabato 16 giugno.

I controlli, effettuati dalla Polizia Locale di Parabiago guidato dal comandante Maurizio Morelli, sono durati circa 3 ore e sono partiti da una segnalazione effettuata da alcuni dipendenti di una ditta vicina all’albergo dove soggiornava il proprietario degli animali.

Il veterinario dell’Ats ha visitato i sette cani presenti nelle apposite gabbie senza riscontrare anomalie nè problemi di salute.