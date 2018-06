Cani, gatti e pappagalli in cattive condizioni: denunciata una casalinga

Teneva in casa cani, pappagalli e gatti in cattive condizioni igienico-sanitarie. Per questo una 50enne di Busto Arsizio, casalinga pregiudicata, è stata denunciata per maltrattamenti di animali.

Le verifiche sono state svolte dai carabinieri di Busto e dal personale veterinario dell’Asst.

Hanno trovato in totale quindici cani di varie razze, quattro pappagalli e cinque gatti, in un contesto che presentava «gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali».

Gli animali sono stati sottoposti a sequestro e affidati a enti specializzati nella custodia.