Cantieri per la sicurezza stradale su viale De Gasperi dove un’automobilista su tre supera i limiti

Costruzione di penisole spartitraffico e accorgimenti per la sicurezza stradale dell’incrocio tra viale De Gasperi e via Carabelli, studio dei flussi automobilistici, definizione della viabilità pedonale in via Delle Cascine e l’ipotesi di installazione dei VeloOk.

Stanno entrando nel vivo i lavori stradali su viale de Gasperi cominciati lo scorso 28 maggio e che andranno avanti ancora almeno un mese.

L’obiettivo del Comune è quello di aumentare la sicurezza su un tratto di strada tristemente noto per i tanti incidenti avvenuti (in alcuni casi anche con esito mortale) e per il generale superamento dei limiti di velocità da parte delle auto in transito.

L’arteria provinciale che attraverso e separa la parte urbana di Albizzate da quella rurale è sotto i riflettori da tempo. Un comitato di residenti guidato da Beppe Tonani tiene anche una cronistoria dei molti incidenti occorsi e degli incontri in Comune per chiedere di intervenire.

Ora un primo step di interventi è cominciato: i cantieri sono concentrati all’incrocio con via Carabelli (zona parco Lattanzi). Qui sarà costruita una penisola spartitraffico, fasce di rallentamento e passaggi a raso per l’attraversamento pedonale. L’obiettivo è mettere in sicurezza una fetta di strada che oggettivamente è sempre stata molto rischiosa.

Contemporaneamente ci saranno interventi di sistemazione in via delle Cascine (quella che da viale de Gasperi porta alla piazza mercato) con la definizione del marciapiede a Raso.

Il costo dei primi interventi è di 50mila euro ma si guarda già ad un secondo step. Entro la fine dell’estate il Comune valuterà se procedere all’installazione di VeloOk dopo uno studio effettuato tra marzo e aprile.

Si tratta di una fase di raccolti dati dal quale è emerso che il traffico veicolare raggiunge circa 5mila passaggi di auto al giorno, un terzo dei quali supera i limiti di velocità.