Caos carte d’identità elettroniche: a Varese numero verde e servizio prenotazioni

Solo a Varese sono 775 i cittadini che hanno ricevuto la lettera dal ministero perchè la loro carta d’identità è “fallata” e devono sostituirla con una corretta.

Un gigantesco bug che ha colpito soprattutto le città nel momento in cui la carta d’identità in Italia sta diventando per tutti obbligatoriamente in formato elettronico.

Per diminuire i disagi, il comune di Varese ha deciso di istituire un servizio di prenotazione, che consentirà di fissare un appuntamento all’ufficio anagrafe ed evitando così le code e disagi che hanno “colpito” praticamente tutta la Lombardia.

«Nel periodo estivo infatti si concentrano solitamente molte delle richieste di emissione delle carte di identità elettroniche, situazione a cui quest’anno si è aggiunta anche la necessità per molti varesini di rifare la carta di identità a causa di un errore del Ministero – precisa la nota dell’amministrazione – Per questi motivi il Comune ha voluto potenziare i propri servizi per agevolare i cittadini varesini».

Da mercoledì 27 giugno, quindi, i cittadini potranno chiamare il numero verde 800350394, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e fissare un appuntamento per il rilascio della CIE (carta di identità elettronica).

Inoltre, dal 2 luglio gli orari di apertura degli uffici dell’anagrafe saranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8,15 alle 13,10 e al sabato dalle 8,15 alle 12,00 ma gli sportelli dedicati solo al rilascio delle CIE saranno aperti tutto il mese di luglio, in via straordinaria, anche tutti i lunedì pomeriggio ( 2 – 9 – 16 – 23 e 30 luglio) dalle 14.30 alle 17.30.