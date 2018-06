Capodanno 2019, i migliori temi per festeggiare

Anche se l’estate 2018 è alle porte, è ora di organizzare la festa di Capodanno a tema: i migliori temi per il veglione del 31 dicembre.

Capodanno 2019, realizzare festa a tema

Sei una persona che non ama organizzare eventi all’ultimo momento? Evidentemente sì, visto che invece di pianificare le tanto agognate vacanze per l’estate 2018, ti ritrovi a progettare il Capodanno Roma, magari con l’ausilio di veri e propri professionisti della Capitale. E’ importante organizzare in maniera certosina il veglione del 31 dicembre, sia che si tratti di una semplice festa in casa, sia per un evento di grande portata, ad esempio in una piazza o in un locale. Come si fa a realizzare la migliore festa di Capodanno e far trascorrere una serata coi fiocchi ai propri ospiti? Prima di lanciarsi a capofitto nei preparativi e comprare vagonate di accessori come trombette e stelle filanti, oltre che scaricare da Internet le ricette dei più raffinati cotillon, meglio prendere appunti su come realizzare una festa per il cenone di San Silvestro a tema.

Cosa serve per festa Capodanno a tema DISCO

Per il veglione del 31 dicembre si può fare di tutto: ci si potrà trasformare in una star di Hollywood, in un agente segreto, in un hippie. Se si opterà di realizzare il tema Disco, via libera al colore con divertimento. SI useranno a piene mani tanti accessori e gli invitati potranno sfoggiare i tanto amati lustrini. E’ un tema molto gettonato specialmente a Capodanno, in quanto si può ballare sulle intramontabili hit evergreen e gli invitati potranno divertirsi e ballare sotto la sfera stroboscopica, indossando abiti di lustrini e tra i palloncini che decoreranno il salone. Perché è obbligatorio avere una sala abbastanza ampia per contenere gli invitati e creare una pista al fine di ballare fino a mattina inoltrata. E’ obbligatorio usare dei toni vivaci e recuperare dei vinili. Si potranno usare come decorazione sul tavolo del buffet e sulle eventuali mensole.

Tema Charleston per Capodanno 2019

Altro tema danzerino per il 31 dicembre è quello del Charleston e gli Anni 20 in generale. Anche perché la festa verterà in vari settori, come la moda, il cinema, la musica e anche la danza grazie a personaggi come Charlie Chaplin, Coco Chanel e tanti altri. E’ doveroso rendere omaggio a queste persone con una serata Charleston il 31 dicembre. Serviranno tante piume e paillettes nei vestiti e per decorare l’ambiente. Come outfit, è d’obbligo indossare il cappello a cilindro, la bombetta, le piume e abitini nei toni dell’oro e del nero, oltre alle perle. La sala dovrà infondere mistero e il jazz come sottofondo musicale renderà il tutto elegante e di classe. E’ quasi obbligatorio allestire tavoli da poker e una postazione per il cocktail di benvenuto, al fine di passare il tempo nell’attesa della mezzanotte.

Mustaches Party, baffi ovunque

Voglia di stupire? Perché non organizzare un veglione di Capodanno vintage a tema Baffi! Questa sorta di stile tutto maschile è tornato di moda in maniera prepotente negli ultimi anni, come elemento molto divertente e simpatico per scherzare in famiglia e tra amici. Di sicuro, il 31 dicembre non sarà all’insegna della noia. Per chi non vuole organizzarsi in anticipo e farsi crescere la folta peluria sotto al naso, può acquistare baffi finti e colorati nei negozi di oggettistica. Inoltre, si possono usare come decorazione, mescolando sapientemente il nero con il rosso e il bianco. Attenzione ai dettagli, perché sia i bicchieri, sia il buffet devono essere a tema. Come cibo, si possono preparare biscotti dolci e salati a forma di mustaches, e decorare dei golosi cupcakes con baffi al cioccolato. Se il budget lo permette, perché non allestire una postazione foto baffi, in modo che gli invitati abbiano un ricordo dell’evento? Che la serata baffi di Capodanno abbia inizio!