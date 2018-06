Carabinieri, il bilancio di un anno di attività

Di seguito i dati di un anno di attività dell’Arma in provincia dal 1° giugno 2017 – 31 maggio 2018.

BILANCIO

27.580 reati perseguiti da tutte le forze di polizia (nell’anno precedente 30.121 pari a -8,4%)

24.462 reati perseguiti dall’Arma dei Carabinieri, pari all’87,2% dei reati perseguiti da tutte le FF.PP

3.813 reati scoperti con una incidenza del 15,6% 374 autori di reato arrestati

3.439 autori di reato deferiti alla Autorità Giudiziaria

PREVENZIONE DEI REATI E CONTROLLO DEL TERRITORIO

43.721 pattuglie e perlustrazioni nel corso delle quali sono state controllate 251.477 persone e 160.801 mezzi

1.442 servizi di “carabiniere di quartiere” per un totale di 7.864 ore

864 servizi a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di eventi vari

2.710 interventi per assistenza e soccorso

DELITTI DI MAGGIORE IMPATTO SOCIALE



consumati 1° giugno 2016 – 31 maggio 2017 consumati 1° giugno 2017 – 31 maggio 2018 % rispetto al periodo precedente RAPINE 186 162 – 12,9% – In esercizi commerciali 25 40 + 60% – In banche o uffici postali 2 2 = – Sulla pubblica via 93 56 – 39,8% – Altre rapine 66 64 – 3% FURTI 12.571 12.020 – 4,4% – In abitazione 2.602 2.807 +7,9% – In esercizi commerciali 960 971 +1,1% – Su auto in sosta 1.916 1.682 +12,2% – Di veicoli 815 705 – 13,5% – Scippi 105 86 – 18.1% – Borseggi 1.412 1.122 – 20,6% – Altri furti 4.761 4.647 – 2,4% RICETTAZIONE 87 97 +11,5 ESTORSIONI 78 67 – 14,1% TRUFFE E FRODI INFORMATICHE 1.414 1.884 +33.2% INCENDI DOLOSI 52 40 – 23,1% DANNEGGIAMENTI A SEGUITO DI INCENDIO 51 41 – 19,6% STUPEFACENTI 147 132 – 10,2% SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE 12 6 – 50%

ATTIVITA’ ANTIDROGA

43 persone arrestate

191 denunciati

551 segnalati all’autorità amministrativa

Nel complesso: ostanze sequestrate (in kg.) 313,459