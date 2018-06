Carabinieri e poliziotti maestri per un giorno

«Come si allaccia il giubbotto antiproiettile?».

«E come funzionano le manette?»

«E come si immobilizza una persona in montagna?»



Queste e mille altre domande, sono state rivolte questa mattina, lunedì, dalle decine e decine di giovanissimi studenti delle scuole elementari di Montegrino Valtravaglia, Grantola e Mesenzana alle forze dell’ordine che erano presenti per una lezione speciale: spiegare come collaborano le diverse componenti che garantiscono la sicurezza sul territorio.

Così, dalla prima mattina si sono dati appuntamento i carabinieri della compagnia di Luino col nucleo radiomobile, un’auto di servizio della polizia di frontiera di Luino, oltre ad un mezzo del Soccorso alpino e uno della protezione civile.

Ai bambini sono stati illustrati tutti i presidi presenti a seconda delle diverse attività svolte dal personale: casco per protezione civile e soccorso alpino, corde e barelle, poi lampeggianti per carabinieri e polizia e via dicendo.

Sono state ore di grande allegria sia per gli agenti sia per gli studenti che si sono dati appuntamento di fronte alla chiesa di Grantola e a gruppetti hanno visitato le auto di servizio.