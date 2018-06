Carovana nomadi: sopralluogo e ordinanza in tempo record

Sopralluogo e ordinanza di sgombero: il vicesindaco Pier Angela Vanzulli non ha perso tempo e si è subito mobiltiata per gestire l’arrivo di una piccola carovana di nomadi alla periferia cittadina.

Le roulotte con nuclei familiari con alcuni minori si erano posizionati in un terreno comunale a poche decine di metri dall’uscita Origgio – Uboldo dell’A9 Milano – Como.

In seguito alle segnalazione di residenti ed automobilisti ieri mattina il vicesindaco con una pattuglia della polizia locale ha effettuato un sopralluogo. Dato che l’area non è attrezzata per ospitare le roulotte è stata subito disposta, e firmata dal vicesindaco visto che il primo cittadino Alessandro Fagioli è in vacanza , un’ordinanza di sgombero. La carovana ha 48 ore per lasciare il comune di Saronno.

L’ultima “occupazione” di questo tipo in città risale a un paio di anni fa quando una carovana decisamente più numerosa aveva scelto, prima di essere sgombera, l’area di sosta al confine con Gerenzano dietro alla zona di via campo dei Fiori.