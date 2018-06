Carta d’identità elettronica disponibile a Borgomanero

Al via da lunedì 4 giugno il rilascio della CIE (carta d’identità elettronica) nel Comune di Borgomanero.

La Cie sostituisce il formato cartaceo che non sarà più rilasciato, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Soddisfazione da parte del Vice Sindaco e assessore all’innovazione Ignazio Stefano Zanetta che dichiara: “Finalmente e dopo mesi di attesa anche a Borgomanero sarà attivo il rilascio della CIE. Dopo i doverosi test della settimana scorsa siamo pronti a partire. Sono allo studio le modalità per il rilascio, anche su appuntamento, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, considerando che i tempi medi della procedura sono di circa 20 minuti.”

La Cie richiesta in Comune verrà spedita con raccomandata entro 6 giorni lavorativi, a scelta del interessato, o direttamente a casa o presso la casa comunale. Il costo di 22,21 di cui 16,79 euro allo Stato e 5,42 al Comune per diritti di segreteria sono stati arrotondati dalla Giunta comunale ad Euro 22,00. Si potrà pagare sia in contanti che con Bancomat.