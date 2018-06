Casa Morandi apre le porte: il divertimento estivo è assicurato

Saronno si prepara a vivere un’estate di eventi.

Casa Morandi, sede della biblioteca e del Teatro Giuditta Pasta, è pronta ad aprire le sue porte per ospitare l’estate saronnese. Tanti appuntamenti: magiche serate di teatro, musica, cinema, concerti e tanto altro.

La programmazione persegue un disegno culturale di ampio respiro che mira a coinvolgere un pubblico numeroso e diversificato. Un cartellone per tutti i gusti e tutte le età che si concentrerà nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Spettacoli ed eventi ogni giorno della settimana:

 domenica, lunedì e mercoledì CINEMA SOTTO LE STELLE: da mercoledì 4 luglio fino al 29 agosto riprende la rassegna cinematografica estiva realizzata grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e al contributo di MasterCine, Unitre, Farmacia Santa Maria, CafféNoir e Tumbler Gintoneria;

 giovedì SERATE FEVER ART dedicate a un pubblico giovane con l’obiettivo di valorizzare artisti emergenti della nostra città: band, musica elettronica, fotografia, libri e molto altro;

 venerdì tanta MUSICA di qualità: repertorio lombardo, canzoni del dopoguerra, jazz americano, swing, be-pop, american roots ed evergreen night;

 sabato sul palco esterno: CONCERTI, PROSA, MUSICA CLASSICA E ARCHI DAL GUSTO ROCK.

Il 20 luglio una grande serata dedicata alla musica e al cibo di strada, 1^ edizione del SARONNO ROCK N’BEER: band, dj set, birra e street food.

Con l’idea di aprire la location a più partner organizzatori, sempre a Casa Morandi, nel giardino, verranno organizzati nel mese di luglio altri due appuntamenti particolari:

martedì 10 luglio dalle ore 20.00 cerimonia di consegna dei diplomi dell’istituto ITC ZAPPA di Saronno, una PROM NIGHT in stile americano (evento privato);

martedì 17 luglio alle ore 21.00 spettacolo del ROCK CAMP/ENGLISH SPORT CAMPUS 2018 organizzato dall’Associazione LA CITTÀ SONORA.

Per tutta estate GALLI AL TEATRO garantirà il servizio bar e ristorazione nel giardino.

L’ESTATE A CASA MORANDI è un progetto voluto e pensato dalla Fondazione Culturale Giuditta Pasta, organizzato grazie al coinvolgimento di numerosi e differenti partner.

PROGRAMMAZIONE ESTIVA TEATRO GIUDITTA PASTA

Sabato 30 giugno 2018, ore 21.30

Cortile di Casa Morandi – ARENA ESTIVA

MATTHEW LEE

PIANO MAN LIVE TOUR 2018

Il fenomeno italiano del Rock’n’roll arriva a Saronno dopo aver entusiasmato il pubblico di tutta Italia ed Europa. In questo nuovo spettacolo, accompagnato da tre musicisti di primissimo livello, presenterà il suo nuovo album.

Sabato 7 luglio 2018, ore 21.30

Cortile di Casa Morandi – ARENA ESTIVA TOURNÉE DA BAR presentano OTELLO

I Tournée Da Bar ritornano a Saronno con un nuovo spettacolo. In scena lo spettacolo di Otello che, circuìto dal diabolico Iago, impazzisce e uccide la cara Desdemona. Racconto, immaginazione, fantasia e un pizzico di follia si fondono in questa imperdibile e originale messinscena del capolavoro Shakespeariano.

Sabato 21 luglio 2018, ore 21.30

Cortile di Casa Morandi – ARENA ESTIVA CASANOVA VENICE ENSEMBLE presenta RONDÒ CONCERTO

La grande Orchestra Veneziana diretta dal M° Tino Carollo porta in giro per il mondo la cultura e la magia di Venezia. Musiche di Vivaldi e del M° Reverberi con il Rondò Veneziano ma non solo. Un viaggio musicale tra le sonorità più delicate, dalle colonne sonore d’autore ai “classici italiani”.

Sabato 28 luglio 2018, ore 21.30

Cortile di Casa Morandi – ARENA ESTIVA ALTER ECHO – STRING QUARTET

Archi dal gusto rock. Dopo aver girato l’Italia con grandi artisti, hanno deciso di proporre la formazione classica da camera per eccellenza al servizio della musica pop.

– GLI SPETTACOLI SONO GARANTITI ANCHE IN CASO DI PIOGGIA O MALTEMPO – INFORMAZIONI

comunicazione@teatrogiudittapasta.it

www.teatrogiudittapasta.it

Cortile di Casa Morandi – ARENA ESTIVA ingresso da via Varese

BIGLIETTI intero 10 €; ridotto (unde12) 5 €

ABBONAMENTO 4 spettacoli 30 €