Da Casbeno a Calcinate degli Orrigoni. Una passeggiata tra boschi e torrenti

Per sfuggire al caldo della città bastano pochi passi nei boschi, meglio se lungo la valle scavata da un piccolo torrente: il Simonina. Questo l’invito di OfficinAmbiente che per il ciclo “Uscite narranti”, domenica 24 giugno propone un percorso semplice, adatto a tutti, anche alle famiglie con bambini, da Casbeno a Calcinate degli Orrigoni.

La gita sarà un salto indietro nella storia attraversando la verde valle del torrente Simonina e, passando per la “Madonnina del Deserto” di Bobbiate, si raggiungerà l’antica chiesetta di Sant’Ambrogio di Calcinate degli Orrigoni. Da secoli la chiesa domina la Valle Luna con il suo grazioso campanile a vela che la distingue nel profilo del panorama. I vecchi sentieri e gli operatori di OfficinAmbiente guideranno i partecipanti in un’avventura fuori dal caotico mondo del traffico, al riparo dal caldo tra boschi e torrenti di acqua fresca e limpida.

L’appuntamento è per domenica 24 giugno, alle ore 15 davanti all’ingresso della scuola Isaac Newton di via Zucchi, a Varese. Il percorso è semplice e la gita durerà circa 3 ore. Si consiglia abbigliamento sportivo, scarpe da ginnastica o trekking.

Per partecipare è obbligatoria la tessera associativa (l’iscrizione, con validità annuale, è possibile in loco al costo di 3 euro).

La partecipazione alla gita costa 5 euro a persona. Gratuita per i minori di 15 anni.

È gradita la prenotazione attraverso il form dedicato sul sito di OfficinAmbiente, oppure scrivendo a info@officinambiente.org