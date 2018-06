La cascina si anima con la festa contadina

Torna la Festa Contadina, un giorno nel mondo rurale e della tradizione contadina di Uboldo e Gerenzano.

L’iniziativa – alla terza edizione – è organizzata dalle Pro Loco di Uboldo e Gerenzano, in collaborazione con il Parco dei Mughetti, l’Associazione il Gelso di Gerenzano, l’Associazione ECO 90 di Uboldo, i residenti della Cascina Soccorso, con il patrocinio dei comuni di Gerenzano e Uboldo, e si svolgerà domenica 24 giugno 2018.

«Erano i primi anni del secolo scorso – spiegano gli organizzatori; i nostri contadini vivevano quasi sempre in campagna e non conoscevano né feste né riposo. Iniziavano a lavorare la mattina molto presto e smettevano la sera molto tardi con il buio. Il mestiere di contadino è il più antico e fondamentale del mondo, in ogni epoca fino ai nostri giorni, perché ha assicurato e assicura la sopravvivenza dell’umanità ed il progresso. Ciò che allora accomunava la gente di Gerenzano e di Uboldo era la fiera capacità di gesti di solidarietà di chi lavora duramente nei campi ogni giorno, per assicurare la sopravvivenza di tutti».

Programma

Ore 10.00 – Visita al Fontanile di San Giacomo di Gerenzano, con partenza da Cascina Soccorso

Ore 12,30 – Pranzo contadino (risotto con salsiccia, panino con salamella,

patatine fritte, prosciutto e melone)

Si accettano prenotazioni al 348 7885041

0re 14,30 – Torneo scala 40 a coppie

Ore 15.00 – Spettacolo di burattini per bambini nella suggestiva chiesetta di S. Maria del Soccorso, a cura di “La Fiaba – animazione e spettacolo”.

Ingresso gratuito

Per l’intera giornata figuranti in abiti della tradizione contadina e mostra.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata mentre lo spettacolo per i bambini si svolgerà presso l’Auditorim di Gerenzano in via Manzoni 6