Cassina Ferrara \"dimentica\" i camion, grazie alla tangezialina

I camion “disertano” la Cassina Ferrara: è il risultato dell’apertura della tangenzialina, nuovo collegamento tra Ceriano Laghetto e Rovello Porro, e del divieto di transito ai mezzi pesanti voluto dal comandante Giuseppe Sala.

L’opera connessa alla Pedemontana che ha aperto l’autunno scorso rappresentava per Saronno la possibilità di liberare dalla morsa del traffico d’attraversamento la frazione al confine con il Comasco. L’operazione del comando di piazza Repubblica ha dato buoni risultati. Non si tratta solo di un risultato empirico ma di una tendenza confermata dai dati. Da qualche mese in città sono stati posizionati varchi con le telecamere che oltre a verificare che i mezzi in transito abbiano revisione ed assicurazione in regola fornisco anche dati statistici sulla circolazione.

“Negli ultimi mesi i mezzi pesanti che non rispettato il divieto sono meno di dieci al giorno – evidenzia il comandante – il merito è anche dell’attento monitoraggio che portiamo avanti con le pattuglie pronte a controllare e a sanzionare i conducenti dei mezzi pesanti che non rispettano il divieto”. Una serie di controlli che grazie ai portali è calibrato di giorno in giorno: “Quando vediamo che in via Piave o in via Larga crescono le infrazioni provvediamo a realizzare dei controlli mirati e questo ha spinto i conducenti dei mezzi pesanti a preferire la tangenzialina per evitare di incorrere in sanzioni”.