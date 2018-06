C’è sempre un libro che ti aspetta in biblioteca

“Ha letto almeno un libro, nel 2017, appena il 40 per cento degli italiani (esclusi libri scolastici o letture professionali) […] Non stupisce che le statistiche sulle strutture bibliotecarie siano anche peggio: di quel 40 per cento di italiani, solo l’11 per cento si è procurato un libro in biblioteca“.

Comincia così il reportage pubblicato oggi, giovedì 7 giugno, da 7 del Corriere della Sera a firma di Matilde Quarti (con foto bellissime di Massimo Siragusa). Otto pagine che mettono in luce soprattutto un aspetto, oltre a quello ormai noto, degli italiani che leggono sempre di meno: la spaccatura tra Nord e Sud, un divario che investe le strutture e l’offerta.

“Scendendo lungo lo stivale, le differenze si fanno sempre più marcate e lasciano presagire addirittura una sorta di questione meridionale: dal sistema lombardo, ramificato e con circa una struttura per Comune, ai numeri sempre più ridotti man mano che ci si sposta verso Sud”.

Siamo fortunati noi lombardi, quindi. I nostri numeri non sono molto diversi da questi ma la media dei lettori del Varesotto è più alta: 3 libri a testa per 890 mila abitanti.

E anche le strutture che ospitano le biblioteche non saranno tutte antiche e monumentali, ma sono nella maggior parte dei casi piccole e accoglienti e offrono (quasi tutte) una sala lettura, una sala consultazione e il wi fi.

Il nostro viaggio tra le biblioteche prosegue: per il momento ne abbiamo visitate una ventina, ma non ci fermeremo (qui tutti gli articoli).

Abbiamo così “scoperto” che ci sono piccole perle anche nei paesi più piccoli della nostra provincia e che ci sono biblioteche davvero virtuose con un “tasso di penetrazione” altissimo (Qui il pdf completo con prestiti, voci di spese e numeri di volumi in Lombardia).

Per ora il nostro bilancio è positivo: abbiamo trovato storie di passione per i libri e per il proprio lavoro; bibliotecari lungimiranti che investono energie e sogni nella speranza che la passione per la lettura torni come un tempo. Non importa che sia di carta oppure un ebook (a proposito anche quello si può prendere in prestito a Varese, lo sapete?) c’è sempre un libro che vi aspetta in biblioteca.