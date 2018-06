Cena in via Manzoni, festa per tutto il centro

Un gran successo, tanto che già prima che venisse buio c’era chi chiedeva: «Quando lo rifacciamo?».

La serata “Cenando in via Manzoni”, con la cena in mezzo alla via e le proposte da una mezza dozzina di ristoranti e locali, ha convinto molti, richiamando tanta gente nel centro di Gallarate.

Galleria fotografica "Cenando in via Manzoni" a Gallarate 4 di 8

«Sono molto contenta, perché era un’idea che avevo in mente da tempo e la città ha risposto bene» dice l’assessore alle attività produttive Claudia Mazzetti, che ha “presidiato” via Manzoni per tutta la sera, nel cuore della festa. «Abbiamo apprezzato anche che ci sia stato un coinvolgimento di tante attività del centro storico: sicuramente non ne ha beneficiato solo via Manzoni, la via direttamente interessata dall’evento, ma anche il resto del centro storico, anche altri ristoranti e locali erano pieni». [lefot id=682689]

Molti i negozi che hanno scelto di rimanere aperti, seguendo l’invito diretto del sindaco Andrea Cassani, che aveva promesso di “premiare” con una segnalazione pubblica gli esercizi che avessero deciso di alzare la saracinesca in orario serale. L’effetto moltiplicatore sul resto del centro c’è stato anche perché l’afflusso di persone ha superato le previsioni dei locali e dei ristoranti coinvolti (alcuni già alle 21 avevano finito alcune delle proposte “in menù”) e quindi altri hanno cercato posto negli altri locali del centro.

Moltissimi hanno comunque in via Manzoni, sulle sedute speciali proposte da Studio Caporaso e Parasacchi Home, che hanno completato l’allestimento della via, sotto le lampade installate da un paio di settimane dal Duc. Dunque, si fa il bis? L’assessore ci pensa seriamente: «Mi piacerebbe farlo anche più in grande, coinvolgendo varie vie del centro».