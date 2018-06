Cento regine d’epoca si sfidano sul filo dei centesimi

La più affascinante manifestazione motoristica della provincia è ormai alle porte: se ieri sera si è svolta la presentazione ufficiale a Palazzo Estense, oggi è atteso l’arrivo di tanti concorrenti – e delle loro splendide vetture – iscritti alla Coppa dei Tre Laghi-Varese Campo dei Fiori, la rievocazione dell’antica gara di velocità che ormai da 27 edizioni viene disputata con la formula della prova di regolarità.

Un centinaio gli equipaggi attesi ai nastri di partenza della manifestazione, che prevede le verifiche nel pomeriggio di venerdì e nella mattina di sabato e il via da piazza Montegrappa e via Volta alle 13 in punto. La Coppa dei Tre Laghi e Varese è suddivisa in due tappe: la prima prevede un lungo anello che si sviluppa soprattutto nel nord della provincia: da Varese si salirà subito al Campo dei Fiori per poi fare rotta sulla Valcuvia attraverso Brinzio, toccare Cavona e poi piegare verso Cadrezzate. Dopo il lago di Monate si toccherà quello Maggiore a Ispra per poi costeggiarlo sino a Germignaga. Da lì al Sette Termini, a Marchirolo, a Porto Ceresio e quindi il ritorno a Varese. Nel pieno centro della Città Giardino, dalle 21 di sabato sera, il cosiddetto match race (attenzione alla viabilità!) con i migliori in classifica che si sfideranno in confronti “uno contro uno”.

Domenica 24 la seconda tappa si snoderà soprattutto a sud del lago di Varese: partenza alle 9 dal capoluogo per raggiungere Venegono e il suo Seminario; da lì le vetture andranno verso Morazzone e quindi in Valbossa. A Cuirone di Vergiate si tornerà a guidare verso Nord (Varano, Ternate, Biandronno) costeggiando le sponde in direzione di Gavirate e Mustonate dove è prevista la conclusone (dalle 12,15) e la premiazione successiva al pranzo. In tutto i concorrenti percorreranno 245 chilometri, con la bellezza di 60 prove cronometrate sulle quali saranno stilate le classifiche ufficiali.

Gli organizzatori del VAMS (Varese Auto e Moto Storiche) hanno scelto quest’anno di dedicare un tributo speciale alla Porsche, in occasione dei settant’anni della Casa di Stoccarda. Sulle strade quindi vedremo anche sedici Porsche (costruite tra il ’58 e il 2002) oltre a quelle iscritte alla vera e propria gara ASI. Nella competizione – ammessi sia equipaggi con cronometro elettronico, sia con quello meccanico – spicca la presenza di un’antichissima RMC Seabrook datata 1911 e condotta dal varesino Gianandrea Redaelli insieme a Matteo Rizzi. Sarà invece “solo” in esposizione in piazza Montegrappa un’auto ancora più vecchia, la Renault Type C del 1900 da competizione. Ma come sempre sono molte – e tutte affascinanti – le vetture iscritte: Jaguar, Lancia, MG, Mercedes, Fiat, Alfa Romeo e tante altre, che non mancheranno di suscitare emozioni e ricordi.