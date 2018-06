Centro anziani di nuovo nel mirino: quarta incursione

Quarta incursione notturna al centro anziani “Città di Saronno” che ha sede alla Fondazione Gianetti in via Cesati. Malgrado gli intrusi non abbiano trovato mai nulla di valore da trafugare le incursioni nella struttura, con ingenti danni, continuano senza sosta.

L’ultimo blitz nella notte tra martedì e mercoledì quando i malviventi sono penetrati nella sede del centro anziani intorno alle 2,50. Visibili e consistenti i danni fatti a porte e arredi degli spazi dell’associazione. I ladri non hanno trovato nulla di valore e sono infatti scappati a mani vuote.

Ingenti invece le spese che il sodalizio dovrà sostenere per rimediare ai danni. E’ scattata anche la chiamata alle forze dell’ordine ma gli intrusi non sono stati rintracciati. L’effrazione precedente risalire alla notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio quando gli aspiranti ladri si sono feriti come hanno raccontano le tracce di sangue trovate nella sede. Proprio per questo probabilmente si sono dileguati rapidamente a mani vuote.