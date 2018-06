Il Centro per l’impiego trasloca a Saronno

Da lunedì 2 luglio i servizi del Centro per l’Impiego di Tradate saranno temporaneamente trasferiti presso il Centro per l’Impiego di Saronno, situato in via Don Monza 18.

Da mercoledì 27 a venerdì 29 giugno il Centro per l’Impiego di Tradate sarà chiuso al pubblico per consentire le operazioni necessarie per organizzare il trasferimento dei servizi presso il Centro per l’Impiego di Saronno.

In caso di urgenza, le persone interessate potranno recarsi presso gli altri Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Per conoscere recapiti e numeri di telefono visitare l’area dedicata del sito della Provincia di www.provincia.va.it/lavoro