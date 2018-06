“Cercheremo risposte immediate per l’ospedale Galmarini”

Alleviare le sofferenze dell’ospedale di Tradate Galmarini. È l’obiettivo che si pone Emanuele Monti, presidente della commissione sanità in regione e che si appresta a incontrare il direttore generale dell’Asst Sette Laghi Callisto Bravi: « Il Galmarini rappresenta una struttura importantissima, con un impatto territoriale notevole che riguarda decine di migliaia di persone, che devono continuare a vedere in questo ospedale un punto di riferimento. Cercheremo soluzioni, nei limiti del bilancio, per dare risposte immediate circa i problemi sollevati, in particolare con azioni su cui abbiamo vincoli meno stringenti, come il personale OS e la mancanze del materiale necessario per svolgere il proprio lavoro».

Sul fronte delle assunzioni di personale medico e infermieristico, invece, Monti lamenta gli stretti vincoli imposti dal governo precedente: « per quanto la Regione possa provare a mettere delle toppe, resta aperto il tema dei paletti messi da Roma circa il turnover, norme assurde e svilenti che, nonostante i conti in ordine, obbligano la Regione a rispettare il budget del 2004, diminuito dell’1,5%. Altro tema è rappresentato poi dal numero chiuso alle facoltà di medicina, un problema serio per quanto attiene il ricambio dei medici di diverse specialità».